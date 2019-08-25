Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал бессмысленной старую редакцию гимна страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

По его мнению, в словах, которые использовались до 2003 года, «еще не умерли Украина и слава, и воля» нет логики, сочетания и грамматической связи. «Это была ошибка», — отметил Кравчук. Первый президент Украины объяснил, что в слове «Украина» вместо буквы «а» должна быть «ы», иначе выходит, что «умерла Украина».

По словам Кравчука, тогда все понимали, что в тексте гимна есть несостыковка, но не было времени спорить о буквах.

С 1991 года на Украине использовали композицию на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Еще не умерла Украина». Верховная рада официально утвердила текст в 2003 году, тогда в начале гимна стали звучать слова «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

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