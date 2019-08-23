Борис Джонсон крикнул «Слава Украине!» и попал на видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с другими британскими политиками принял участие в съемках поздравительного ролика ко дню независимости Украины. Видео опубликовало у себя в Twitter украинское посольство в Лондоне.
На полутораминутном ролике британские политики и дипломаты декламируют под торжественную музыку текст патриотической песни «Украина» музыканта Тараса Петриненко. Видео заканчивается кадрами, где глава британского правительства восклицает «Слава Украине!», а сотрудники посольства страны хором отвечают «Героям слава!»
Обмен такими репликами — принятое у украинских патриотов приветствие, а песню Петриненко «Украина» называют неофициальным гимном страны.
День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается 24 августа. В этом году украинское государство будет отмечать его в 28-й раз.