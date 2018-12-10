Российских журналистов прогнали с форума оппозиции криками «Слава Украине!»

Общественный деятель Эрфан Кудусов и главный редактор телеканала ATR Айдер Муждабаев выгнали журналистов «Известий» из зала, где проходила выставка Форума свободной России. Видеозапись инцидента, произошедшего в Вильнюсе, доступна на странице RU DELFI в Facebook.

«Вон отсюда!» — несколько раз повторил Кудусов, обращаясь к российским журналистам. «Валите отсюда! Я из-за вашего телеканала выехал из Крыма», — сказал он.

Когда сотрудники СМИ направились к выходу, Кудусов скандировал: «Позор!» Его слова подхватили другие присутствующие. Судя по видео, кто-то также облил журналистов красным вином.

Муждабаев громко требовал, чтобы они покинули помещение. Позднее участники форума закричали: «Слава Украине!» В итоге сотрудники «Известий» ушли с мероприятия.

Форум свободной России — мероприятие российских оппозиционеров, где активисты обсуждают наиболее острые проблемы современности.

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