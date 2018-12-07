Сотрудников американского телеканала эвакуировали в прямом эфире

Здание Time Warner Center, где располагается бюро телеканала CNN, было эвакуировано из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Неизвестный сообщил по телефону, что в здании заложено пять бомб. В качестве меры предосторожности всех вывели из здания, однако сами взрывные устройства так и не обнаружили.

В частности, ведущий телеканала Дон Лемон написал в своем Twitter, что их эвакуировали прямо во время его шоу, которое шло в прямом эфире.

Другой журналист CNN Крис Куомо сообщил, что все покинувшие здание чувствуют себя нормально. На данный момент район перекрыт для движения автомобилей и пешеходов.

В октябре здание Time Warner Center также эвакуировали. Тогда это сделали из-за подозрительной посылки, которая находилась в специальной помещении CNN для хранения почтовых отправлений.

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