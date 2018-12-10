Объявлены претенденты на звание человека года по версии Time

Журнал Time огласил шорт-лист номинантов на звание «Человек года». В десятку наиболее важных персон вошли президенты России, США и Южной Кореи, а также погибший саудовский журналист Джамаль Хашкуджи. Список опубликован на сайте издания.

Четверо номинантов — политические деятели разных стран. Среди них — «проходящий через кризисы» президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Джэин (среди его заслуг журналисты называют проведение зимних Олимпийских игр и посредничество в переговорах США с КНДР). Также в список вошел директор ФБР Роберт Мюллер.

Президент России Владимир Путин, считает Time, одержал уверенную победу на выборах, продлив свои полномочия. По их мнению, российский лидер уверенно выдерживает различные международные скандалы, в том числе ситуацию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и «вмешательства» в американские выборы.

К наиболее влиятельным людям года Time также причислил ученого Кристин Бласи Форд, ставшую символом переживших сексуальное насилие, и убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи.

Следствие предполагает, что заказчиком его убийства выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В прошлом году он победил в онлайн-голосовании среди читателей издания. Человеком года его назвали 24 процента аудитории.

В списке также фигурируют режиссер кинофильма «Черная пантера» Райан Куглер и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Среди собирательных образов «Человека года» — разлученные семьи мигрантов и активисты «Марша за наши жизни».

В прошлом году победителем в номинации «Человек года» стали активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»). Они выступили авторами глобального флешмоба #metoo, направленного против сексуального насилия.

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