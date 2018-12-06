Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты

Редакция польского журнала Gazeta Polska включила в новый номер плакат с изображением президента России Владимира Путина. Портрет лидера стилизован под логотип яда «Циклон Б» и сопровождается подписью Achtung RuSSia!. Анонс номера журналисты опубликовали в Twitter.

«В среду, 5 декабря, в киосках новая Gazeta Polska, а в ней приложение — плакат #AchtungRussia авторства Войчеха Коркуча. От души рекомендуем», — подписала редакция изображение.

Ранее журналисты отчитались, что у них в редакции уже есть такой плакат.

Подписчики приняли изображение скептически, назвав шутки журналистов проявлением русофобии.

Комментатор Борис Гжегош (Borys Grzegorz) резко осудил плакат. «Вы понимаете, что в России это вызовет такое же возмущение, как в Польше выражение "польские лагеря смерти"?» — спросил он у журналистов. Гжегош сравнил этот поступок с детским размахиванием игрушечным оружием.

Ранее польский телеканал TVP продемонстрировал этот портрет президента России во время обсуждения ситуации в Керченском проливе. Изображение главы государства также дополняло слово «Россия», измененное под эмблему СС (сдвоенные руны «зиг»). Тогда общество резко осудило русофобский эфир.

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