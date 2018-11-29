Польский канал уподобил Россию Третьему рейху и поместил Путина на «Циклон Б»

Польский телеканал TVP продемонстрировал портрет президента России Владимира Путина, стилизованный под логотип пестицида «Циклон Б». Изображение главы государства дополняло слово «Россия», измененное под эмблему СС (сдвоенные руны «зиг»). Инцидент произошел во время ток-шоу Minęła 20, сообщает радиостанция ZET.

Портрет Путина сопровождался подписью Achtung RuSSia!. Мультимедийное изображение появилось на экране во время обсуждения ситуации в Керченском проливе. Спикеры констатировали эскалацию российско-украинского конфликта.

По словам одного из гостей, политолога Ежи Таргальского (Jerzy Targalski), Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине в связи с предстоящими президентскими выборами. Он также заявил, что недавние события опасны для поляков.

Этот случай вызвал широкий резонанс в польском обществе. Многие журналисты назвали сравнение России с Третьим рейхом недопустимым. Эксперт по вопросам дипломатического протокола Януш Сибора (Janusz Sibora) уверен: если бы в подобной графике кто-либо использовал изображение польского президента, посол бы немедленно отреагировал.

«Нас с Россией связывают нормальные дипломатические отношения. Это неприятно и ненужно — это портит отношения, которые все еще очень холодны», — заключил Сибора.

Пресс-секретарь Национального совета по телерадиовещанию Тереза Брычиньска (Teresa Brykczyńska) сообщила, что регулирующий госорган до сих пор не получил ни одной жалобы на программу Minęła 20.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!