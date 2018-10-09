Журналист пришел по месту прописки «отравителя Скрипаля» и поговорил с Мишкиным

Корреспондент канала «Дождь» наведался по месту прописки Александра Евгеньевича Мишкина, которого Bellingcat и The Insider называют военным врачом Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) с псевдонимом Александр Петров. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Репортер направился по адресу, указанному в паспорте Мишкина, фотографии которого ранее стали доступны в сети. В документе указывалось, что Мишкин прописан в квартире дома в Академическом районе Москвы.

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Дверь журналисту открыл почти полный тезка Мишкина (отчества различны), которого называют Петровым, — Александр Дмитриевич Мишкин. Он рассказал, что работает «в топливно-энергетическом секторе». Квартиру он приобрел в 2013 году «у дедушки с бабушкой», которым она досталась от государства. Мишкин говорит, что видел Петрова только в новостях и «сильно удивился», узнав, что тот оказался его тезкой.

«Дождь» запросил выписку из Росреестра. Согласно документу, квартира, в которой проживает Мишкин, принадлежит трем его однофамильцам.

Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в базе Федеральной миграционной службы, что Мишкин зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе 76, где расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба. Сотрудники CIT также выяснили (из базы страховых полисов ОСАГО), что в мае 2018-го Анатолий Чепига (по данным расследователей, скрывается под псевдонимом Руслан Боширов) продал Мишкину свой Mercedes-Benz.

Британия подозревает Петрова и Боширова в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Люди с этими фамилиями в середине сентября дали интервью главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, после чего пропали.

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