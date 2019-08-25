Первый президент Украины назвал главные недостатки Порошенко

Главные недостатки бывшего президента Украины Петра Порошенко — это желание стать богатым человеком и карьеризм. Такое мнение выразил первый украинский лидер Леонид Кравчук в интервью телеканалу «112 Украина».

«Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. Бизнес-команда. <...> Вот этот изъян, который не останавливает его ни перед чем, — это богатство. И второе — это карьеризм невероятный. Просто невероятный», — сказал Кравчук.

Первый президент добавил, что Порошенко не любил слушать советы других людей. По его словам, экс-глава государства лишь делал вид, что слушает, однако не собирался следовать советам.

В июле Кравчук выразил опасение, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок Порошенко — выстроить неграмотную кадровую политику. Первый президент вновь отметил, что предшественник Зеленского создал бизнес-империю, в которой все решали близкие ему люди.

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