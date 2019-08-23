Первый президент Украины заявил о симптомах завершения войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что в скором времени конфликт на юго-востоке страны завершится. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

По его словам, такие выводы он делает, опираясь на «первые симптомы». К ним, в частности, Кравчук отнес недавнюю встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на которой лидеры двух стран говорили о возможном возобновлении переговоров в «нормандском формате».

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«Второй сигнал видят иностранцы, послы. В частности, посол Америки сказал, что он испытывает определенные толчки к наведению шагов к миру на Донбассе», — заметил первый президент Украины.

Путин встретился с французским коллегой Макроном 19 августа. Говоря о ситуации на Украине, российский лидер заявил, что разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм». Макрон, в свою очередь, отметил, что хотел бы в ближайшее время придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу «нормандского формата».

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. За время вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы в Минске, но даже несмотря на принятые три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, между сторонами продолжаются перестрелки. С 21 июля 2019 года с 00 часов 01 минуты в Донбассе установлено очередное бессрочное перемирие. Непризнанные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки.

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