Первый президент Украины обвинил Хрущева в насильной передаче Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав. Слова Кравчука приводит издание «Апостроф».

«Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 миллиардов долларов», — сказал бывший глава государства.

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю

Он добавил, что полуостров передали из экономических соображений и скоро наступит момент, когда Москва вновь не сможет справиться с Крымом и республика вернется в состав Украины. Чтобы это произошло, по мнению Кравчука, Киеву необходимо проводить правильную политику.

В июле 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Россию слабой, а поиск аргументов оправданности присоединения Крыма — жалким ходом.

В сентябре 2017-го сын Никиты Хрущева Сергей заявил, что передача полуострова Украинской ССР не имела политической подоплеки. По его мнению, это было структурное и правильное решение.

В советское время Крым входил в состав РСФСР, но в 1954-м Хрущев передал полуостров Украинской ССР. После распада Советского Союза Крым находился в составе Украины, пока в 2014 году по итогам референдума не перешел в состав России. Киев и большая часть стран-участниц ООН не признают Крым российским.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!