Названы причины передачи Крыма Украине

Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году не была политическим решением. Об этом в эфире передачи «Гордон» на телеканале «112 Украина» заявил сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Видео фрагмента доступно на YouTube.

«Отец (Никита Хрущев ― прим. «Ленты.ру») отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же как передавали многие регионы», — сказал Хрущев.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Кроме того, он заявил, что никакой политики в решении о передаче Крыма Украине не было, равно как и попытки ублажить украинскую бюрократию. «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — добавил Хрущев.

16 марта о принудительной передаче Крыма под контроль Киева в 1954 году рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, Хрущев, побывав на полуострове в 1953 году, был в ужасе от бедности местного населения. Днем позже спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в 1918 году украинские войска отвоевали Крым и Донбасс у России.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.