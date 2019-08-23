В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал начало диалога между российским и украинским лидерами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам представителя Кремля, диалог выражается в «определенных контактах, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров». Таким образом Песков ответил на вопрос, как можно оценивать отношения двух стран на фоне новостей о готовящемся обмене заключенными.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 19 августа заявил, что разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм. Последний раз телефонные переговоры между Москвой и Киевом прошли в начале августа. В беседе речь шла о гибели четырех украинских военных в Донбассе.

21 августа источники газеты «Коммерсантъ» узнали, что Путин и Зеленский еще в июне договорились об обмене заключенными и включили в их число украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Позже сообщалось, что стороны условились передать друг другу по 33 человека.

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