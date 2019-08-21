Зеленского призвали перестать бояться встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать бояться говорить с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Соответствующее заявление в эфире телеканала NewsOne сделал депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

По мнению нардепа, разговор с российским президентом должен предшествовать запланированной встрече в «нормандском формате». Созывать же встречу четырех мировых лидеров Шуфрич считает целесообразным только в том случае, если Зеленскому и Путину удастся достигнуть каких-то договоренностей. Кроме того, до переговоров в «нормандском формате» президент Украины должен будет встретиться с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уверен нардеп.

Шуфрич отмечает, что во время своей последней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский обсуждал возможность прямых переговоров с ЛНР и ДНР. «А сегодня все ожидают от Зеленского прямых переговоров с Путиным», — напомнил депутат Зеленскому обещание «и с чертом говорить ради мира на Украине».

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимный источник во французской администрации сообщил, что встреча лидеров стран-участниц «нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года. Отмечалось, что представители стран ведут закрытые переговоры по этому вопросу и встретятся уже в этом месяце.

19 августа Владимир Путин в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что разговоры с Зеленским «внушают осторожный оптимизм» и дают надежду на саммит «четверки».

6 августа Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Это заявление он сделал после обстрелов возле села Павлополь Донецкой области, в которых погибли четыре морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!