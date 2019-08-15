Уволенный дипломат рассказал о попытке Кремля спровоцировать Зеленского

Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный в интервью «Би-би-си Украина» рассказал о подготовленных Кремлем провокациях в Донбассе.

Дипломат считает, что обстрел 6 августа, в результате которого погибли четыре украинских военнослужащих, был спровоцирован Россией с целью навредить мирным инициативам президента Владимира Зеленского в Донбассе.

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«Шестое число было разработано и реализовано Кремлем, чтобы нанести удар по самому Зеленскому. Но он этого не понял ни 6-го числа, ни 7-го. А решение о моем увольнении показало, что он в принципе не понимает, что же вообще произошло 6 августа», — заявил Бессмертный.

Дипломат уверен, что Зеленского спасла случайность, потому что информация о гибели военных не дошла до остальных подразделений, и они не открыли ответный огонь. По его мнению, Россия пыталась спровоцировать начало полномасштабных военных действий в Донбассе. «Я понимаю прекрасно, что ему, Зеленскому, готовили ловушку», — подчеркнул он. Также дипломат считает, что украинскому лидеру следовало настаивать на созыве Трехсторонней контактной группы и проведении встречи в «нормандском формате», а не звонить президенту России Владимиру Путину по телефону.

13 августа Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

6 августа возле села Павлополь Донецкой области в результате обстрелов погибли четыре морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины. На следующий день Зеленский позвонил Путину, призвав как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

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Гибель военных прокомментировали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Там отметили, что их ополченцы не причастны к обстрелу, в результате которого погибли морпехи, по причине удаленности позиций Народной милиции от места происшествия.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

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