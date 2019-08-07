В ДНР прокомментировали гибель четырех украинских военных

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не причастны к обстрелу, который якобы привел к гибели четверых украинских силовиков в Донбассе. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство региона провело соответствующее разбирательство, его результаты показывают, что ополченцы ДНР не могли совершить обстрел по причине удаленности позиций Народной милиции республики от места происшествия. По данным ведомства, украинские силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Как отметил представитель ДНР в СКЦЦ, командование украинских силовиков, обвиняя ополченцев, прикрывает небоевые потери и пытается «отвести внимание от своих военных преступлений».

Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В беседе, по его словам, речь шла о гибели четырех украинских военных. Факт переговоров подтвердили в Кремле, отметив, что Путин заявил украинскому коллеге о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе.

Российский президент также подчеркнул важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и непризнанной Луганской народной республики особого статуса. Российская и украинская стороны договорились и об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.

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