Уволенный Зеленским переговорщик по Донбассу прокомментировал свою отставку

Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный прокомментировал свою отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что послужило причиной этого увольнения. Тут нет никакой тайны. Это моя публичная позиция», — считает он.

По словам Бессмертного, эта позиция касалась тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе. Дипломат отметил, что знает международное законодательство и правила, как необходимо действовать во время обострений конфликтов, поэтому и выражал свою позицию публично. «Очевидно, она была не ко двору», — добавил бывший представитель Киева в подгруппе.

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Ранее 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.

Бессрочное перемирие в Донбассе начало действовать после полуночи 21 июля. Однако обстрелы в зоне боевых действий не прекратились. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что со стороны ополченцев происходят единичные обстрелы, но украинская армия твердо соблюдает режим тишины, поэтому, с его точки зрения, говорить о нарушении договоренностей нельзя. Самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев в провокациях и подготовке к силовому решению конфликта.

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