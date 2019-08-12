ДНР обвинила Киев в подготовке к силовому решению конфликта

Представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) считают, что Украина готовится к силовому разрешению конфликта в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Активизация украинских оккупантов вдоль линии соприкосновения имеет перед собой одну цель — полный срыв действующего перемирия и переход к полномасштабному наступлению на нашу республику», — заявили в штабе Народной милиции.

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По словам представителя вооруженных сил ДНР, таких массированных обстрелов и количества разрушений не было даже до объявления бессрочного перемирия. Он добавил, что с 21 июля по территории республики выпущено более 60 мин, кроме того, неоднократно применялись ударные беспилотники. Он также отметил, что военнослужащие самопровозглашенной республики не реагируют на провокации и придерживаются политики перемирия, а все доказательства ведения огня с их стороны являются сфабрикованными.

«Для подготовки репортажей украинские пропагандисты проводят подрывы имитационных и окопных зарядов вблизи своих позиций, представляют погибших по личной неосторожности и в результате нарушения техники безопасности как потери от нашего огня. Все эти разрозненные кусочки собираются в одну общую картину — Украина активно готовится к силовому способу решения конфликта», — подытожили в Народной милиции.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что с момента начала абсолютного и бессрочного перемирия в зоне конфликта в Донбассе погибли шестеро украинских военных, еще девять солдат были ранены.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что их интенсивность снизилась.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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