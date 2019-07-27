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Подведены первые итоги абсолютного перемирия в Донбассе

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Несмотря на объявленное в Донбассе абсолютное бессрочное перемирие, на протяжении первой недели с момента его введения по всей линии соприкосновения продолжали фиксироваться нарушения. При этом Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила о снижении интенсивности обстрелов, пишет «Страна.ua».

По данным издания, в штабе украинской Операции объединенных сил (ООС) заявляли, в частности, о 10-минутном обстреле позиций украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и боевой машины в районе Хутора Свободный на Луганском направлении 22 июля и обстреле из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе поселения Луганское 23 июля. Также 24 и 25 июля ВСУ сообщали, что противник открывал по их позициям огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета возле населенного пункта Причепиловка. В результате два украинских военнослужащих получили ранения.

В свою очередь представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об обстреле в направлении населенного пункта Лебединское — Новая Таврия 21 июля, семи нарушениях 22 июля и минометном обстреле Докучаевска 23 июля. Кроме того, там заявили единичных минометных обстрелах Донецка и Горловки 24 и 25 июля. Всего с начала действия перемирия представители ДНР зафиксировали около 30 обстрелов со стороны ВСУ, а представители ЛНР — 80 обстрелов. При этом там отметили, что украинские военнослужащие использовали минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометы различных видов, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений с вечера 20 июля до вечера 21 июля по сравнению с предыдущими сутками — было зафиксировано около 155 взрывов. Однако уже 24 июля, по данным ОБСЕ, количество обстрелов в ДНР снизилось. При этом в Луганской области нарушения в этот день происходили чаще, чем в Донецкой, но в общей сложности там зафиксировали всего 17 выстрелов из тяжелого пулемета возле Первомайска.

Таким образом, отмечает «Страна.ua», перемирие соблюдается примерно так же, как и в предыдущие разы. В таких условиях главный вопрос заключается в том, как именно результаты данного перемирия будут истолкованы на следующем заседании контактной группы в Минске, которое пройдет 31 июля. «Если будет политическая воля признать прекращение огня эффективным — переговоры смогут наконец-то перейти на следующий этап», — пишет издание.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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