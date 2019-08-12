Перемирие в Донбассе назвали геноцидом

Обстрелы позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских силовиков представляют собой акт откровенной агрессии и ставят ситуацию в регионе на грань очередного витка эскалации. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

По его словам, республикам Донбасса «все сложнее называть обстрелы со стороны Украины мирных городов и поселков "нарушением перемирия"». Безсонов отметил, что происходящее можно описать как геноцид мирного населения, который стал возможен из-за отсутствия ответного огня со стороны военнослужащих ДНР.

Действия Киева подтверждают слова украинских политиков, которые заявляют, что решение конфликта возможно только военным путем, добавил глава пресс-службы. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание на шаги украинской стороны и оказать на нее влияние.

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Ранее, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что с момента начала абсолютного и бессрочного перемирия в зоне конфликта в Донбассе погибли шестеро украинских военных, еще девять были ранены.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что их интенсивность снизилась.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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