Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к активным боевым действиям против Донецкой народной республики. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики, передает официальный сайт ДНР.

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении. Еще одним косвенным признаком готовящегося наступления является повышенная активность украинских разведывательных дронов в районе линии соприкосновения.

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Силовики ДНР не исключают, что поводом для начала наступления могут стать теракты, которые будут устроены украинскими военными.

31 июля в ДНР заявили, что ВСУ создали в Донбассе диверсионные отряды. Разведка донесла, что этим подразделениям поставлена задача обстреливать неподконтрольные территории с целью спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня.

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