Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали в Донбассе диверсионные отряды с целью спровоцировать ополченцев сорвать бессрочное перемирие. Об этом заявили «Донецкому агентству новостей» в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со ссылкой на данные разведки.

Сообщается, что подразделения ВСУ, расположенные на передовой, в соответствии с приказом командования сформировали из разведгрупп мобильные отряды. Им велено обстреливать неподконтрольные территории с целью спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

Один из таких отрядов открыл огонь из гранатометов по позициям ДНР утром в среду, 31 июля. «Наши защитники не поддались на провокацию и продолжают придерживаться действующих договоренностей о перемирии», — подчеркнули в Народной милиции республики.

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Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Донецк зафиксировал три обстрела со стороны ВСУ 30 июля. В штабе Операции объединенных сил (ООС) также обвинили ополченцев в нарушении режима тишины. Информации о пострадавших нет.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.

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