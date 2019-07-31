Заслуженный юрист Украины призвал убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша рассказал о необходимости решать конфликт в Донбассе «жестким» путем. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.

«Наша внешняя и внутренняя политика требует большей жесткости. Есть милитарный путь — убивать всех, кто взял в руки оружие. Если коллаборанты — то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», — сказал он.

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Николай Голомша является заслуженным юристом Украины. В феврале 2014 года он занял пост первого заместителя генпрокурора страны, а в октябре того же года был уволен в соответствии с люстрационным законом «Об очищении власти».

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. Оно продержалось 12 часов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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