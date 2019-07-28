Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Как выяснила разведка ДНР, бунт устроили военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. Они недовольны бытовыми условиями на передовых позициях. Пехотинцы отказываются выполнять приказы командования и требуют улучшения вещевого и продовольственного снабжения.

На месте работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины (СБУ), военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

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21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. Спустя 12 часов в ДНР заявили о нарушении перемирия, позже Украина также обвинила самопровозглашенные республики в срыве режима абсолютной тишины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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