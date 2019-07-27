В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».

По его словам, украинское командование провело в Краматорске экстренное заседание, на котором обсуждался вопрос эффективности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении. В штабе ООС установили, что бойцы полка отказались подчиняться руководству Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также попытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого «азовцы» заминировали дорогу, по которой передвигались украинские силовики.

«На одной из таких закладок подорвались три боевика из 30-й бригады, получившие тяжелые ранения», — пояснил Басурин.

Решение о выводе «Азова» из зоны боевых действий должны утвердить министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан. Без их разрешения командование ООС не может начать отвод войск, добавил представитель Народной милиции.

25 июля несколько человек попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко возле здания Государственного бюро расследований в Киеве. Злоумышленники попытались атаковать его, однако охрана успела пресечь их действия. Позже выяснилось, что одним из нападавших был бывший боец «Азова» Никита Макеев с позывным «Одиссей». Он родился в России и ранее имел гражданство РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинский паспорт.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

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