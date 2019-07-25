Порошенко атаковали на улице после часового допроса

Несколько человек попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия. Они попытались скрыться, сейчас их преследует полиция.

Всего ГБР открыло 11 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников, сообщал ранее глава ведомства Роман Труба. Кроме того, 24 июля стало известно, что дело о попытке экс-президентом захватить власть после инцидента в Керченском проливе также было возобновлено.

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил соответствующую повестку. Руководитель ГБР, в свою очередь, не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос.

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