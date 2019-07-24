Пригласившие Порошенко на допрос силовики не поняли причину его визита

В Государственном Бюро расследований (ГБР) Украины подтвердили, что экс-президент Петр Порошенко пришел к ним после приглашения на допрос. Однако зачем он это сделал, объяснить не смогли, передает «Громадьске».

По словам пресс-секретаря ведомства Анжелики Ивановой, в ГБР не знают, зачем бывший глава государства пришел к ним 24 июля. Она уточнила, что допрос, на который был приглашен Порошенко, проходит на следующий день. При этом, по какому именно делу планируется проводить допрос 25 июля, пока не известно. В ГБР обещали сообщить детали позднее.

Всего ГБР открыло 11 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников, сообщал ранее глава ведомства Роман Труба. Кроме того, 24 июля стало известно, что дело о попытке экс-президентом захватить власть после инцидента в Керченском проливе также было возобновлено.

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил соответствующую повестку. Руководитель ГБР, в свою очередь, не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос.

В начале мая бывший президент Украины уже прогулял без предупреждения другой допрос в Генпрокуратуре по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. От него требовалось подписать протокол допроса от 2016 года и дать дополнительные показания. Позже он объяснил, что был занят государственными делами, и все же явился в ведомство спустя три дня.

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