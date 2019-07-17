Порошенко прогулял допрос по делу о коррупции

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает УНИАН.
Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос должен был начаться в 09:30, однако бывший президент не явился.
Он проходит как свидетель по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».
Накануне, 16 июля, пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза.
Всего ГБР расследует пять уголовных производств в отношении Порошенко. Его обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.