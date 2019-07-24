Возобновлено дело против Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе

Генпрокуратура Украины возобновила дело о попытке захвата власти экс-президентом Петром Порошенко во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание theБабель.

Информацию о возобновлении дела также подтверждают в Государственном бюро расследований (ГБР). По словам пресс-секретаря ведомства Анжелики Ивановой, следователи узнали о возобновлении производства из Единого реестра досудебных расследований. Сейчас они ожидают официального подтверждения от процессуального руководства.

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Заявление по этому делу 20 мая, в день истечения президентских полномочий Порошенко, подал в ГБР экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, который работал при бывшем главе государства Викторе Януковиче. Прокуратура закрыла это дело 17 июля, однако Портнов обжаловал это решение в суде. Первое заседание должно состояться 26 июля.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» были задержаны пограничным управлением ФСБ при попытке несанкционированного пересечения российской границы. Несмотря на предупреждения пограничников, украинские моряки не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Киев оценил этот инцидент как акт военной агрессии со стороны Москвы, в связи с чем в граничащих с Россией регионах страны был введен режим военного положения сроком на 30 суток. При этом первоначально рассматривалась возможность введения режима военного положения сроком на 60 суток на территории всей страны, что было воспринято рядом украинских политиков и украинским обществом как попытка Порошенко повлиять на перенос президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года. После завершения военного положения Порошенко заверил, что выборы пройдут в срок.

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