Порошенко пообещали доставить на допрос силой

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины намерено силой доставить бывшего президента Петра Порошенко в случае его неявки для проведения следственных действий. Об этом сообщают «Українськi новини».

«Если он не будет являться, то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР», — сообщил руководитель ведомства Роман Труба. По его словам, в том числе возможен силовой привод.

Ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель.

Накануне, 16 июля, пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза.

Всего ГБР расследует 11 дел против бывшего президента и членов его команды.

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