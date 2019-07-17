Раскрыто количество уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств против бывшего главы государства Петра Порошенко и приближенных к нему чиновников. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Роман Труба, передает «РБК-Украина».

Труба подчеркнул, что экс-президента повторно вызовут на допрос по делу, связанному с продажей завода «Кузница на Рыбальском», поскольку 17 июля на следственные действия он не явился. «Никому не объявлено подозрение, Порошенко должен быть заинтересован в даче показаний», — сказал он.

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ГБР расследует возможное уклонение от уплаты налогов и легализацию незаконных доходов от продажи предприятия. В рамках данного производства уже был допрошен бизнесмен Сергей Тигипко, купивший «Кузницу», проведены выемки документов. Порошенко вызывали на допрос в качестве свидетеля.

В начале мая бывший президент Украины уже прогулял без предупреждения другой допрос в Генпрокуратуре по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. От него требовалось подписать протокол допроса от 2016 года и дать дополнительные показания. Позже он объяснил, что был занят государственными делами, и все же явился в ведомство спустя три дня.

Ранее сообщалось, что в ГБР расследуется пять уголовных дел против Порошенко. Все производства инициировал юрист и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портов. Бывшего президента обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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