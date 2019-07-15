Допрос генпрокурора Украины по делу об убийствах на Майдане засекретили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был допрошен Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по делу об убийствах на Майдане. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Луценко уточнил, что он проходит в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий участника Евромайдана Ивана Бубенчика. Из-за данной им подписки о неразглашении он не смог рассказать журналистам детали допроса.

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Бубенчика задержали 3 апреля 2018 года. Изначально Генеральная прокуратура инкриминировала ему умышленное убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием. 5 апреля Луценко исключил пункт об умышленном убийстве из официального обвинения. Позже Бубенчика отпустили под поручительство двух депутатов из партии «Блок Петра Порошенко».

В феврале 2016 года Бубенчик признался, что во время Евромайдана он выстрелами в затылок убил двух командиров спецподразделения «Беркут» и ранил еще нескольких силовиков. По его словам, он получил автомат Калашникова и 75 патронов к нему от другого участника Майдана.

В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Евромайдан, поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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