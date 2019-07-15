Бывший СССР
 
Последние новости
В России рассказали об отброшенных в «нулевую точку» отношениях с Грузией
В России задумали установить минимальные цены на весь алкоголь
Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер
Найдено решение миграционного кризиса в США
Грузины напали на азербайджанских пограничников
Останки звезды «Сайнфелда» обнаружили у заброшенной дороги в Орегоне
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Алибасов заявил о преследовании черных риелторов
На Украине раскрыли способ уничтожить Крымский мост
Новости партнеров

Допрос генпрокурора Украины по делу об убийствах на Майдане засекретили

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был допрошен Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по делу об убийствах на Майдане. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Луценко уточнил, что он проходит в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий участника Евромайдана Ивана Бубенчика. Из-за данной им подписки о неразглашении он не смог рассказать журналистам детали допроса.

Бубенчика задержали 3 апреля 2018 года. Изначально Генеральная прокуратура инкриминировала ему умышленное убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием. 5 апреля Луценко исключил пункт об умышленном убийстве из официального обвинения. Позже Бубенчика отпустили под поручительство двух депутатов из партии «Блок Петра Порошенко».

В феврале 2016 года Бубенчик признался, что во время Евромайдана он выстрелами в затылок убил двух командиров спецподразделения «Беркут» и ранил еще нескольких силовиков. По его словам, он получил автомат Калашникова и 75 патронов к нему от другого участника Майдана.

В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Евромайдан, поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
НАБУ допитало Луценка у справі учасника Євромайдану Бубенчика
Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу о расстрелах на Майдане
Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане
Активист Майдана подтвердил факт стрельбы по спецназу со стороны оппозиционеров
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Последний шанс Порошенко

Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
16:05Сегодня

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

16:15Сегодня

Порошенко назвал истинные цели ужесточенной люстрации Зеленского

15:52Сегодня

Зеленский расширил СНБО для своих сторонников

Бывший СССР00:0325 июня

Хватит это терпеть

Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
15:12Сегодня

Украина отметит День независимости с молебнами и без парада

15:22Сегодня

Пресечена попытка ввоза в Россию опасного радиоактивного вещества

14:25Сегодня

Украинская оппозиция назвала своей заслугой звонок Зеленского Путину

Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
14:51Сегодня

Зеленского обвинили в копировании методов Порошенко

13:36Сегодня

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

14:58Сегодня

Бывший премьер Молдавии раскрыл стоимость поста генпрокурора

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
В России рассказали об отброшенных в «нулевую точку» отношениях с Грузией
Российский ребенок погиб во время игр в песке
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Китайский учитель месяцами унижал школьницу и лишился работы
Найдено решение миграционного кризиса в США
Оружие для наемников Донбасса нашли в Италии
Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Большую семерку» сочли бесполезной для России
Все материалы
Бывший СССР
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Порошенко назвал истинные цели ужесточенной люстрации Зеленского
Украина отметит День независимости с молебнами и без парада
Пресечена попытка ввоза в Россию опасного радиоактивного вещества
Зеленского обвинили в копировании методов Порошенко
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Московский инвестор показал жителям Урдомы современные технологии
«Яндекс» нацелился на монополию
Корпорация МСП поддержит свиноводческий селекционно-генетический центр
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Назван тайный кредитор всего мира
Россиян научили вычислять телефонных мошенников
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Признательные показания сестер Хачатурян об убийстве отца попали под сомнение
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Стало известно о массовой драке с участием задержанных на сходке авторитетов
Заподозренный в госизмене российский ученый защищал Землю от астероидов
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Получен первый снимок испугавшего Эйнштейна явления
Все материалы
Спорт
«Душа внутри трепещет»
Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер
Дело в отношении Загитовой закрыли
Стало известно будущее перенесшего инфаркт Касильяса
Неймар вернулся в ПСЖ
Российского хоккеиста поймали за рулем с поддельными правами
Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей
Все материалы
Культура
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Скарлетт Йоханссон раскритиковали за недовольство политкорректностью в кино
Рэпер L’One потребует с Тимати больше 10 миллионов рублей
Фанаты Джеймса Бонда отреагировали на новость о чернокожей женщине-агенте 007
Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино из-за агрессивности Минкульта
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко
Телеведущий едва не погиб во время съемок шоу
Невеста написала скрупулезную инструкцию для гостей на свадьбе и была осмеяна
Блогерша написала в соцсети про наркотики и получила срок больше Эскобара
Все материалы
Ценности
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Самая тучная в мире модель сняла себя топлес и взволновала фанатов
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
В Испании найден аналог «сибирского тропического рая»
Пассажирки самолета подняли крик из-за мусульман на борту и были наказаны
Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда
Гибель людей на рухнувшем аттракционе попала на видео
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Пассажиры спасли упавшую под тронувшийся поезд женщину
«Вечно молодая» 50-летняя женщина поделилась необычным секретом своей внешности
Отец спас дочь от гибели ценой собственной жизни
Собаки съели хозяина без остатка
Все материалы
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет
Suzuki Jimny сделали похожим на крошечный «Гелик»
Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Россиян оставили без скидок на жилье
Россиян заставили платить за снижение качества услуг ЖКХ
Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей
В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы