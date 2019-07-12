Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу о расстрелах на Майдане

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

«Вызов связан с делом [активиста Евромайдана Ивана] Бубенчика. Как мы поняли из документов, поводом стало процессуальное решение генпрокурора о передаче этого резонансного дела группе прокуроров, которой руководит Анжела Стрижевская», — заявила она.

Обвиняют ли в чем-то генпрокурора и каков его процессуальный статус — пока неясно.

Материалы по теме Кровь, смерть и евроинтеграция Что происходило в Киеве два года назад

Бубенчика задержали 3 апреля 2018. Изначально Генеральная прокуратура инкриминировала ему умышленное убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием. 5 апреля Луценко исключил пункт об умышленном убийстве из официального обвинения. Позже Бубенчика отпустили под поручительство двух депутатов из партии «Блок Петра Порошенко».

Однако не все сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) согласились с таким решением начальства. По мнению начальника отдела специальных расследований ГПУ Алексея Донского, в условиях изменчивости украинской власти неизвестно, как эти действия будут расценены преемниками. «Это не подушка безопасности для Бубенчика, а мина замедленного действия в отношении него», — подчеркнул он.

Материалы по теме Расстрельная команда Мишико Снайперы на Майдане убили сотню человек. Теперь в этом подозревают Саакашвили

В феврале 2016 года Бубенчик признался, что во время Евромайдана он выстрелами в затылок убил двух командиров спецподразделения «Беркут» и ранил еще нескольких силовиков. По его словам, он получил автомат Калашникова и 75 патронов к нему от другого участника Майдана.

В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Евромайдан, поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!