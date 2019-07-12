Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению Порошенко, подобные инициативы инспирированы антиукраинскими силами и являются доказательством неприкрытого пророссийского реванша. «Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны"», — сказал политик.

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Бывший президент также отметил, что считает идею о люстрации попыткой заменить патриотических политиков «марионетками, которые будут выполнять приказы Кремля».

12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные посты. Согласно поправкам, разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Послы стран «Большой семерки» раскритиковали документ, заявив, что нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая имела место после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах.

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