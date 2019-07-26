Раскрыты детали биографии напавшего на Порошенко неонациста из России

Украинское издание «Страна.ua» узнало несколько фактов из жизни 34-летнего Никиты Макеева, который накануне, 25 июля, запрыгнул на капот машины бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Макеев родом из Санкт-Петербурга. Там он владел небольшой строительной фирмой «Эльф». По информации издания, во время отпуска в Таиланде в 2014 году мужчина узнал о Евромайдане в Киеве и уехал на Украину.

После Евромайдана Макеев отправился воевать в Донбасс. Там он вступил в добровольческий полк «Азов», был разведчиком, участвовал в боях под Иловайском и Новоазовском. Затем получил контузию и стал помогать роте снабжения. Имел прозвище Одиссей.

В 2016 году, по данным британской журналистской группы Bellingcat, Макеев и ряд других добровольцев «Азова» прошли обучение в частной военной компании European Security Academy (ESA) в Польше. Организация утверждала, что Одиссей в то время был соратником заместителя главы «Нацкорпуса» Назария Кравченко — их видели на разных митингах и мероприятиях.

Несколько лет Макеев пытался добиться от Порошенко украинского гражданства, но сделать это так и не смог. Вместе с другими воевавшими в рядах Национальной гвардии россиянами он пикетировал Верховную Раду с требованием дать им паспорта. Одиссей четырежды подавал документы на гражданство и каждый раз получал отказ.

Ранее 26 июля Макеев объяснил, почему напал на Порошенко. По словам мужчины, он хотел передать экс-президенту бронежилет, который носят украинские военные и который оказалось легко прострелить. Также он указал, что хотел отомстить политику. «Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада», — сказал Макеев.

25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко возле здания Государственного бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал ГБР после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники попытались атаковать его, однако охрана успела пресечь их действия.

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