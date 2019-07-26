Неонацист из России объяснил атаку на Порошенко

Бывший боец полка «Азов» Никита Макеев с позывным «Одиссей» объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Он опубликовал видеообращение в Facebook.

Макеев рассказал, что протестировал бронежилет, который носят украинские военнослужащие, и его оказалось легко прострелить. Он хотел передать бронежилет Порошенко, чтобы политик самостоятельно проверил надежность жилета, надев на себя или своего сына.

Также Макеев пояснил, что хотел отомстить бывшему президенту. «Запрыгнув на капот автомобиля <...>, я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что произошедшее было его личным демаршем и не являлось покушением на Порошенко. Макеев призвал отправить бывшего президента и его окружение под суд.

25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия.

Макеев родился в России и ранее имел гражданство РФ. В 2014 году он уехал на Украину и принял участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинской армии. 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

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