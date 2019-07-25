Причастным к атаке на Порошенко оказался неонацист из России

Напавшим на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко оказался бывший боец полка «Азов» Никита Макеев с позывным «Одиссей». Об этом сообщает «Украинская правда».

Киевские полицейские отметили, что никаких жалоб относительно происшествия в ведомство не поступало. В результате инцидента никого не задерживали.

О Макееве известно, что он родился в России и ранее имел гражданство РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.

25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

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