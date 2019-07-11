Украинцы прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Видео произошедшего опубликовал «Главред».

На записи слышны крики «Позор!». Люди хватали Порошенко за руки и пиджак, один из жителей кричал, что экс-президент «обокрал армию, всех обокрал».

8 июля экс-главу государства прогнали с собственного митинга в городе Хмельницкий. Тогда Порошенко также пришлось покинуть мероприятие под крики «Ганьба!» («Позор!») и оскорбления. Жители города также кричали политику «Вон отсюда!».

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Порошенко возглавил рейтинг антипатий украинцев. 70,9 процента респондентов оценили его отрицательно. Поддерживают бывшего президента 12,7 процента опрошенных.

Порошенко проводит тур по стране с партией «Европейская солидарность» перед выборами в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

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