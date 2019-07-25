В Донбасс прибыл первый за год гуманитарный конвой из России

В самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) прибыл первый в 2019 году гуманитарный конвой из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства чрезвычайных ситуаций республик.

Груз представляет собой гуманитарную помощь медицинского назначения — в ДНР привезли медикаменты и медицинское имущество. Всего автоколонна доставила 140 тонн груза. В Луганск было доставлено 107,5 тонны медицинского оборудования и препаратов.

Гуманитарный конвой стал первым в 2019 году. Последний раз автоколонна из России приезжала в республику в декабре 2018 года, доставив более 310 тонн медицинского имущества, детского питания и новогодних подарков.

Гуманитарная помощь доставляется жителям Донбасса из России с августа 2014 года. За пять лет Москва передала в регион более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи. Нынешний конвой стал 85-м по счету.

Сложная гуманитарная обстановка на востоке Украины сложилась из-за вооруженного конфликта в этом регионе. Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го Киева попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Жертвами противостояния стали, по данным ООН на начало 2019 года, около 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч получили ранения. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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