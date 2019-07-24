Литва выделит один миллион евро на восстановление Донбасса

Литва готова выделить один миллион евро на восстановление школы в городе Авдеевка в Донбассе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.

Решение было принято во время визита делегации из Литвы в Донбасс. Их сопровождали председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и представители Украинского Союза промышленников и предприятий.

Всего на восстановление школы, по оценкам администрации Донецкой области, потребуется 63 миллиона гривен (2,2 миллиона евро). Директор Департамента развития сотрудничества Министерства иностранных дел Литвы Виолетта Мотулайте пообещала выделить один миллион евро. На эту сумму будут организованы закупка и монтаж оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительство спортивной площадки.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский запланировал проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса и позвал на него всех желающих отстроить Донбасс. До этого он призывал страны Европы помочь в восстановлении региона.

В июне президент Украины заявлял, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса будут вложены инвестиции. «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сообщил украинский лидер. В то же время в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщали, что не заметили улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе за время нахождения Зеленского на посту президента

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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