Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса будут вложены инвестиции. Об этом в субботу, 15 июня, сообщается на сайте главы государства.

«Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сообщил украинский лидер в ходе встречи с представителями бизнеса и молодежью в Мариуполе.

Президент также отметил, что в настоящее время идет работа над «реформаторскими» законопроектами, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране.

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — заявил Зеленский. По его словам, главной целью реформ станет создание «государства в смартфоне», что позволит минимизировать общение предпринимателей с чиновниками.

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Ранее в июне сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не заметила улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе за время нахождения Зеленского на посту президента.

В мае экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины. Эксперты установили, что в 2013-2016 годах валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился на 43 процента, а Луганской области — на 52 процента. В денежном выражении для Донецкой области ВРП на душу населения упал на 4,6 тысячи долларов, тогда как для Луганской — на 3,3 тысячи.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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