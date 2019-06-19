Зеленский позвал на Украину всех желающих отстроить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Основное внимание украинский лидер акцентировал на необходимости восстановить инфраструктуру региона. С этой целью он планирует провести форум в сентябре.

О возможных участниках и содержании форума не сообщается. «Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время», — подытожил он.

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18 июня Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант окончания войны в регионе. По словам президента, первым шагом мог бы стать обмен удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать конфликт.

Ранее в июне Зеленский заявлял, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса будут вложены инвестиции. «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сообщил украинский лидер. В то же время в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщали, что не заметили улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе за время нахождения Зеленского на посту президента

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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