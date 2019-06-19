Украина нанесла массированный удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по западной части Донецка. Как рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обстрелы с украинской стороны были зафиксированы утром в среду, 19 июня, пишет Донецкое агентство новостей.

Огонь велся с позиций в районе Марьинки по территории Петровского района города. Обстрелом повреждены здания детской больницы и плавательного бассейна. «В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 миллиметров и 52 мины калибра 120 миллиметров», — добавили в представительстве.

Как сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ДНР Даниил Безсонов, атаку на Донецк совершили военнослужащие 24-й бригады ВСУ. Он отметил, что обстрел направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта.

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Рано утром 4 июня во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам ВСУ открыли огонь по мечети в Донецке. В Народной милиции ДНР отметили, что атака на здание была совершена целенаправленно.

В конце мая в народной республике сообщили об обострении на линии фронта, вызванном приездом в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского. Тогда в результате минометных обстрелов со стороны украинской армии были повреждены восемь домов на западе Донецка.

Донецк — столица ДНР, занимающей часть неподконтрольной властям Украины территории Донбасса. В апреле 2014 года Киев начал силовую операцию против непризнанных ДНР и Луганской народной республики, которые провозгласили независимость после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат силовой операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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