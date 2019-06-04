Украинские военные обстреляли мечеть в Донбассе во время праздника

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили обстрел мечети в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным полиции, обстрел начался около 07:30 утра, когда в мечети готовились к мероприятию, начало которого было запланировано на 08:30. Председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин уточнил, что в момент обстрела в мечети находились около 70 человек.

В полиции ДНР отметили, что под обстрел попал весь север Донецка, однако Брагин уверен, что огонь по мечети вели целенаправленно. Он заявил о четырех попаданиях по территории мечети, в том числе в купол здания. Во дворе также была найдена мина 82-го калибра.

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«Во дворе были дети, украшали шарами, у всех праздничное настроение, и вот нам подарок сделали», — рассказал Брагин. По его словам, в течение часа число человек в мечети должно было увеличиться до 500. Тем не менее, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в ДНР сообщали об обострении на линии фронта, вызванном приездом в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского. В результате минометных обстрелов со стороны ВСУ были повреждены восемь домов в западной части Донецка.

Донецк — столица самопровозглашенной Донецкой народной республики, которая занимает часть неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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