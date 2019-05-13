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Мечети в Германии задумали лишить иностранного финансирования

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Власти федеральных земель Германии рассматривают возможность ввести налог на финансирование мечетей среди местного мусульманского населения, чтобы пресечь участие иностранных инвесторов. Об этом сообщает Die Welt.

Управляющие органы нескольких земель считают, что общины мусульман должны сами обеспечивать работу религиозных учреждений. Возможный способ осуществить это — специальный налог по аналогии с тем, который собирают в ФРГ с членов религиозных общин.

Предназначение такой реформы — отрезать мусульманские общины от иностранного влияния, способствующего радикализации и распространению «антидемократических взглядов». Первым шагом к налогу, считают авторы Die Welt, будет некая форма учета исламских молельных домов — сейчас государственная регистрация для них необязательна.

На данный момент более 900 мечетей на территории страны относятся к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DITIB), связанному с религиозными ведомствами Турции. Как сообщает издание, правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана регулярно посылает в Германию имамов с целью политического и религиозного влияния.

В сентябре 2018 года Эрдоган лично прилетел в Кельн на открытие новой городской мечети. Она стала одной из крупнейших в Европе. Строительство стоимостью около 30 миллионов евро оплатила Турция.

Граждане ФРГ, относящиеся к той или иной религиозной группе, платят от 8 до 9 процентов дохода в рамках «церковного налога». От его уплаты освобождены атеисты, безработные, малоимущие, студенты и пенсионеры. Для мусульман такой налог пока не предусмотрен.

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