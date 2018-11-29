Кандидаты на пост Меркель посоревновались в управлении мусульманами

Кандидаты на пост председателя немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) ожидают от проживающих в Германии мусульман соблюдения законов. Политики обсудили исламский вопрос на конференции в Дюссельдорфе, сообщает The Local.

Как указал бывший глава фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридрих Мерц, в стране проживают примерно 4,5 миллиона мусульман, и они должны безоговорочно придерживаться правовой системы Германии. «На немецкой земле не действуют законы шариата», — указал он.

Политик также призвал улучшить надзор за религиозными школами. Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы дети обучались в госучреждениях, а затем подвергались внушению в мусульманских заведениях. По словам Мерца, ХДС — это партия со «здоровым и умеренным патриотизмом».

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Второй кандидат на пост председателя ХДС, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, заявила, что если власти не хотят распространения исламских школ, то необходимо создать госпрограмму религиозного образования для мусульман на немецком языке.

Министр здравоохранения Йенс Шпан, также претендующий на пост, считает необходимым пресечь спонсирование мечетей в Германии из-за границы. «Мы хотим, чтобы президент [Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер открывал мечеть, а не президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган», — подчеркнул он. Шпан указал, что стране необходим здоровый патриотизм, который «никого не исключает».

Кроме того, глава МВД Германии Хорст Зеехофер призвал исламские общины в Германии постепенно прекращать дела с иностранными донорами.

The Times при этом отмечает, что власти страны рассматривают вариант введения налога на мечети, который прихожане будут платить по аналогии с церковными сборами. Сообщается, что он может составить 8-9 процентов в добавок к подоходному налогу.

29 октября стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается оставаться на посту председателя ХДС. Она также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним.

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