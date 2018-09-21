Немцы массово полюбили противников мигрантов

По данным социологических опросов, немецкая националистическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оказалась на втором месте по популярности в стране, набрав 18 процентов голосов. Правящая партия сохраняет лидирующую позицию, но продолжает терять избирателей. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Немецкая медиаплатформа ARD спросила у граждан, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Оказалось, что «Альтернатива для Германии» теперь популярней, чем социал-демократы из СДПГ. Поддержка националистической партии, известной анти-исламской и анти-иммигрантской риторикой, выросла на два процента меньше чем за две недели — предыдущий подобный опрос проводился 9 сентября.

Правящий блок Ангелы Меркель ХСС/ХДС потерял один процент популярности — сейчас его поддерживает 28 процентов избирателей. Это худший результат с 1997 года. Их партнеры СДПГ также потеряли один процент голосов, оставшись с 17 процентами. Таким образом, если бы выборы в парламент прошли сейчас, у коалиции не оказалось бы абсолютного большинства.

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Поддержка евровроскептиков из АдГ, тем временем, растет заметными темпами — на выборах в Бундестаг в прошлом году партия получила всего 12,6 процентов голосов, став, однако, третьей политической силой в ФРГ.

Такой резкий передел сил связывают со скандалом вокруг отстранения главы немецкой контрразведки Ханса-Георга Маасена. Его обвинили в симпатиях к ультраправым и незаконной передаче данных об исламистах членам «Альтернативы для Германии».

Маасена поддержал член правящего блока, министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По его мнению, христианским демократам стоит брать на вооружение повестку националистов, чтобы не растерять голоса избирателей. Он также выразил поддержку немцам, вышедшим протестовать в Хемнице после убийства, совершенного мигрантами. Все это, как показал последний опрос, стоило ему популярности: лишь 28 процентов избирателей считают, что ему стоит занимать свой пост, в то время как в апреле этот показатель достигал 39 процентов.

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