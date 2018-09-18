Глава контрразведки Германии лишился поста из-за ультраправых

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии (отвечает за контрразведку в ФРГ) Ханс-Георг Масен отстранен от должности из-за подозрений в поддержке ультраправых. Он займет пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел, сообщает Deutsche Welle.

Поводом послужило интервью Масена газете Bild от 7 сентября. В нем глава контрразведки заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами, снятых на видео в саксонском городе Хемниц.

Кроме того, Масена обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Речь шла об информации из неопубликованного отчета контрразведки ФРГ о числе предполагаемых исламистов, а также о бюджете ведомства.

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В конце августа в Хемнице произошла массовая драка, в ходе которой был убит 35-летний немец. По подозрению в убийстве полиция задержала двух мигрантов из Ирака и Сирии (по информации Deutsche Welle; ранее сообщалось, что кроме сирийца задержан выходец из Ирана — прим. «Ленты.ру»). Вскоре на улицы вышли шесть тысяч ультраправых с требованием остановить поток беженцев. Одновременно демонстрацию провели полторы тысячи левых, недовольных пропагандой фашизма. Участники протестов бросали друг в друга петарды и бутылки.

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