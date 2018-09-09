Мир
 
Последние новости
Россия обвинила США в использовании запрещенного оружия в Сирии
Трамп чуть не объявил войну Северной Корее
Единицы арестантов смогли уклониться от выборов в России
Дело против Вороненкова отказались закрыть после его убийства
Серена Уильямс заплатит за истерику
Экзитполы назвали Собянина лидером на выборах мэра Москвы
Побитый Жириновским в Москве протестующий оказался украинцем
Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой
Объяснен конфуз Путина с бюллетенем
Новости партнеров

Немцы вышли на улицы после второго убийства немца мигрантами

Перейти в «Мою Ленту»

Более 500 человек приняли участие в траурном марше после смерти немца, пострадавшего в драке с двумя афганцами. Об этом сообщает DPA-International.

22-летний Маркус Б. умер в ночь с 8 на 9 сентября после уличной драки с группой афганцев в немецком городе Кетен (земля Саксония-Анхальт). Отмечается, что двое граждан ФРГ вмешались в спор трех афганцев с женщиной на детской площадке. В результате потасовки гражданин Германии был доставлен в больницу, где скончался.

Причиной смерти немца стал инфаркт, уточнили в полиции Саксонии-Анхальта. Остановка сердца «не связана напрямую с нанесенными ему повреждениями», уточнили в правоохранительных органах. По информации газеты Mitteldeutschen Zeitung, погибший страдал кардиологическими заболеваниями.

Полиция задержала двух подозреваемых в смерти Маркуса Б. — афганцев в возрасте 18 и 20 лет. В отношении одного из них возбуждено дело о нанесении тяжких телесных повреждений, другого обвиняют в нанесении повреждений, повлекших смерть.

В конце августа сообщалось о протестах в саксонском городе Хемниц из-за убийства 35-летнего немца мигрантами. Тогда по подозрению в убийстве полиция задержала двух подозреваемых: 22-летнего иранца и 23-летнего сирийца. 27 августа в столкновениях участвовали шесть тысяч праворадикалов и полторы тысячи левых. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт от Христианско-демократического союза Германии Райнер Хазелофф отметил, что попытки превратить Кетен во второй Хемниц должны быть отвергнуты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Protest fears subside in German city after death of 22-year-old
Nach tödlichem Streit in Köthen Was wir wissen – und was nicht
В бунтующем из-за убийц-мигрантов городе пройдет концерт в защиту мигрантов
Тысячи неонацистов вышли на улицы из-за убийства немца мигрантами
Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
12:42Сегодня

Эрдоган решил продолжить общение с Путиным

16:47Сегодня

Американский сенатор уличил британскую разведку в попытке подставить Сирию

09:20Сегодня

КНДР обошлась без баллистических ракет

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
08:48Сегодня

Раскрыто содержание послания Путина Ким Чен Ыну

11:13 8 сентября

Трамп выслушал критику Обамы и заснул

08:43 8 сентября

Маск с косяком вызвал подозрение у ВВС США

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
05:32Сегодня

В США признали ошибочность толкования переписки Бутиной

09:36 8 сентября

Установлена ключевая роль Женевы в деле отравивших Скрипалей «агентов ГРУ»

17:36 7 сентября

Раскрыты новые подробности об отравивших Скрипалей «агентах ГРУ»

Россия
День выборов
В России выбирают мэра Москвы, губернаторов и депутатов
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Я просто дерусь. Мне другого не надо»
Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
Жириновский собрался наказать побитого им россиянина
Побитый Жириновским в Москве протестующий оказался украинцем
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Объяснен конфуз Путина с бюллетенем
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Эрдоган решил продолжить общение с Путиным
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
КНДР обошлась без баллистических ракет
Немцы вышли на улицы после второго убийства немца мигрантами
Трамп выслушал критику Обамы и заснул
В США признали ошибочность толкования переписки Бутиной
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Украина начала перебрасывать бронекатера в Азовское море
Президент Молдавии попал в ДТП с грузовиком
Появились подробности аварии с кортежем президента Молдавии
Появилось видео с места ДТП с участием премьер-министра Абхазии
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Дорого и опасно
Ископаемые источники энергии должны уйти в прошлое
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить экологически безопасную дымовую трубу
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
В ФНС рассказали о цифровой трансформации международной налоговой системы
Власти усложнят ипотеку для бедных
Все материалы
Силовые структуры
Надир СалифовВолк в законе
Главарь мафии Азербайджана стал самым опасным вором. Его не могут поймать
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Вор в законе Зураб Кутаисский спрятался у тещи
Одна из сестер-убийц признана невменяемой
Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок
Полиция начала розыск сбежавшей в Сирию москвички и ее ребенка
Все материалы
Наука и техника
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Россия обновит «Русланы» без Украины
Пентагон решил придумать убийцу «Кинжалов»
Все материалы
Спорт
«Я просто слетела с катушек»
Серена Уильямс устроила истерику в финале US Open. Ее раздавила 20-летняя японка
Серена Уильямс заплатит за истерику
Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой
Черышев ответил на обвинения в допинге
Белорусы прокричали «Кто не скачет, тот москаль!» во время матча Лиги наций
Еще четыре биатлониста из России начнут выступать за другую страну
Все включено
Россия сломила Турцию. Дзюба снова забил!
Все материалы
Культура
«Дружба с Успенским стала расползаться по швам»
Вдова Бориса Заходера о муже и окружении советского классика
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Когда скрипят скрепы
Фильмы из России и с Украины, которые вас удивят: Венеция-2018
На отмененный концерт Егора Крида в Дагестане продали все билеты
Умер актер телесериала «Доктор Кто»
Вычислены угрожавшие Егору Криду изнасилованием дагестанцы
Егор Крид отменил свой концерт из-за угроз дагестанцев
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Захарова переоделась «мидсестрой» и пообещала всех вылечить
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Шварценеггер создал первый в жизни мем
Все материалы
Ценности
Adolf Hitler greeting the Berchtesgaden SA during the 1932 elections, Germany 1932Тень фюрера
Женщины, машины и альпийские виллы Адольфа Гитлера
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Меган Маркл перестала соответствовать королевской семье
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Увеличение ягодиц оказалось опасным для жизни
Все материалы
Путешествия
«Степи и жара — сущий ад»
Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Россиянам покажут искусство Катара
Житель Феодосии заснял мощнейший смерч над морем
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
Все материалы
Из жизни
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
Твердолобый индиец поработал головой и расколол 217 орехов
Блудный сын объявился после просьбы умирающей матери
«Чудовищный» аллигатор с американской военной базы попал на видео
Все материалы
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Четвертым флагманом Lexus стала яхта класса люкс
Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана»
Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Ипотечное бремя россиян стало легче
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Все материалы