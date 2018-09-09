Немцы вышли на улицы после второго убийства немца мигрантами

Более 500 человек приняли участие в траурном марше после смерти немца, пострадавшего в драке с двумя афганцами. Об этом сообщает DPA-International.

22-летний Маркус Б. умер в ночь с 8 на 9 сентября после уличной драки с группой афганцев в немецком городе Кетен (земля Саксония-Анхальт). Отмечается, что двое граждан ФРГ вмешались в спор трех афганцев с женщиной на детской площадке. В результате потасовки гражданин Германии был доставлен в больницу, где скончался.

Причиной смерти немца стал инфаркт, уточнили в полиции Саксонии-Анхальта. Остановка сердца «не связана напрямую с нанесенными ему повреждениями», уточнили в правоохранительных органах. По информации газеты Mitteldeutschen Zeitung, погибший страдал кардиологическими заболеваниями.

Полиция задержала двух подозреваемых в смерти Маркуса Б. — афганцев в возрасте 18 и 20 лет. В отношении одного из них возбуждено дело о нанесении тяжких телесных повреждений, другого обвиняют в нанесении повреждений, повлекших смерть.

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В конце августа сообщалось о протестах в саксонском городе Хемниц из-за убийства 35-летнего немца мигрантами. Тогда по подозрению в убийстве полиция задержала двух подозреваемых: 22-летнего иранца и 23-летнего сирийца. 27 августа в столкновениях участвовали шесть тысяч праворадикалов и полторы тысячи левых. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт от Христианско-демократического союза Германии Райнер Хазелофф отметил, что попытки превратить Кетен во второй Хемниц должны быть отвергнуты.

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