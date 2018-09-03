В бунтующем из-за убийц-мигрантов городе пройдет концерт в защиту мигрантов

В восточногерманском Хемнице, где недавно прошли протесты против мигрантов, состоится рок-концерт, посвященный борьбе с расизмом и ксенофобией. Об этом сообщает Associated Press.

Мероприятие под названием Wir sind mehr («Нас больше») запланировано на понедельник, 3 сентября. В описании говорится, что это «не просто концерт или вечеринка, а выражение солидарности со всеми, кто пострадал от неонацистов».

Среди заявленных групп — Die Toten Hosen, Kraftklub и другие популярные в Германии коллективы. На странице концерта в Facebook к нему присоединились тысячи людей: на момент написания материала в группе отметились 38 тысяч человек.

Материалы по теме Старая беда Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой

30 августа около 10 тысяч жителей Хемница приняли участие в протестах после убийства немца мигрантами. Как пишет The Guardian, шествие было организовано антиисламским движением Pegida и правопопулистской партией «Альтернатива для Германии». Митингующих сопровождало более 1,8 тысячи полицейских из девяти федеральных земель ФРГ. Одновременно на улицы вышли сторонники левых организаций: в их столкновениях с митингующими и полицией пострадало 18 человек.

Политики и пресса осудили выступления горожан: практически все СМИ, освещавшие ситуацию, назвали митингующих «ультраправыми». Однако на фотографиях видно, что в основном на улицы вышли простые жители города, в том числе семьи с детьми и инвалиды на колясках. Во время митинга они отказывались общаться с репортерами. Среди популярных лозунгов «Мы — народ» и «Лживая пресса».

35-летний Даниэль Хиллиг был смертельно ранен в Хемнице 26 августа. По подозрению в его убийстве полиция задержала 23-летнего сирийца и 22-летнего иранца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!